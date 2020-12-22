США: Байден публічно вакцинувався від COVID-19 і закликає не непокоїтися через вакцину

Обраний президент США Джо Байден публічно прийняв 21 грудня першу дозу вакцини від COVID-19 у лікарні в своєму рідному штаті Делавер.

«І немає про що турбуватися», – сказав 78-річний Байден, який раніше анонсував такий крок: вакцинуватися публічно, щоб переконати людей прийняти щеплення, коли воно стане доступним.

Він також висловив сподівання, що люди дослухаються до порад експертів і протягом Різдвяних і новорічних свят носитимуть маски. Байден також закликав уникати подорожей, без яких можна обійтися.

Він використав вакцину розробки компаній Pfizer і BioNTech. Через вік Байден перебуває в групі ризику щодо COVID-19.

Він також похвалив адміністрацію чинного президента Дональда Трампа за те, що вона розгорнула програму вакцинування.

Байден обіцяє, що, перебравши президентську посаду 20 січня 2021 року, він має намір зробити боротьбу з пандемією своїм головним пріоритетом.

Обрана віцепрезидентка Камала Гарріс, як очікують, вакцинується наступного тижня, а дружина Байдена Джил – через кілька днів.

Сполучені Штати Америки є кількісно найбільш ураженою COVID-19 країною. Там від початку пандемії, за даними американського Університету Джонза Гопкінза, зареєстровано вже понад 18 мільйонів випадків цього захворювання, понад 319 тисяч людей від нього померли.