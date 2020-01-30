«Не доведені ризики» – ВАКС пояснив відмову обирати запобіжний захід Бабіну

У Вищому антикорупційному суді України пояснили причини відмови у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, повідомляє пресслужба ВАКС.

«Слідчий суддя, дослідивши доводи і матеріали обвинувачення і захисту, дійшов висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин. Разом з тим, відмова у задоволенні клопотання обумовлена тим, що сторона обвинувачення не довела наявність ризиків у кримінальному провадженні, що, в свою чергу, є обов’язковим критерієм при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу. Жоден із ризиків, на існування яких посилалися детектив і прокурор, не знайшов свого підтвердження під час розгляду клопотання», – заявила суддя-спікер ВАКС Віра Михайленко.

За її словами, слідчий суддя взяв до уваги репутацію підозрюваного, «його належну процесуальну поведінку під час досудового розслідування та сприяння встановленню обставин у цьому кримінальному провадженні».

25 січня ВАКС відмовив у клопотанні прокурорів про запобіжний захід для ексуповноваженого уряду в справах ЄСПЛ Бориса Бабіна, зокрема щодо тримання його під вартою. Причина такого рішення не була публічно обґрунтована. Сам Бабін тоді назвав це «невеликою процесуальною перемогою».

22 січня стало відомо, що Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України підготували підозру колишньому представнику президента в Криму й уповноваженому уряду в справах ЄСПЛ Борису Бабіну. Цього дня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру загалом шести особам у справі про «заволодіння та легалізацію понад 54 мільйонів гривень коштів Державного бюджету України».

За даними слідства, у вересні 2013 року представник товариства «Золотой Мандарин Ойл», підконтрольного колишньому народному депутату (компанію пов’язують з колишнім депутатом Георгієм Логвинським – ред.) та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 мільйона гривень в якості невиплаченої заборгованості із боку «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Проте слідством було встановлено, що попри рішення суду на свою користь, «Золотой Мандарин Ойл» не звертався до виконавчої служби за його реалізацією. Однак про цей факт Європейський суд не повідомив. Крім того, було приховано факт відступлення права вимоги до «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з колишнім депутатом, як вважає слідство, – організатором схеми, що сталося за пів року до звернення до ЄСПЛ.

За даними САП, для супроводу справи в Європейський суд колишній депутат домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого Мандарину Ойл» 54,179 млн гривень із держбюджету. На підставі чого у лютому 2016 року Міністерством юстиції було перераховано вказану суму коштів.