Запобіжний захід щодо очільниці МОЗ часів Януковича скасовано – ВАКС

Через невручення повідомлення про підозру Прокуратурою міста Києва Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишій віцепрем’єрці та ексміністрові охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій, повідомила пресслужба ВАКС.

«4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2019, якою до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу. Приймаючи таке рішення суд апеляційної інстанції виходив з того, що Прокуратурою м. Києва були допущені грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру», – йдеться в повідомленні.

Печерський районний суд Києва 28 серпня 2019 року обрав запобіжний захід ексміністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьової у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень. Вже наступного дня заставу за Богатирьову вніс народний депутат Вадим Новинський і вона після того вийшла з СІЗО.

27 серпня 2019 року стало відомо, що прикордонники затримали в аеропорту «Київ» і передали поліцейським Раїсу Богатирьову як фігурантку справи про розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах.

Раїса Богатирьова була міністром охорони здоров’я двічі – з січня 1999 до січня 2000 року, а також з лютого 2012 до лютого 2014 року. Звільнена 23 лютого 2014 року постановою Верховної Ради.