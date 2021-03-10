У Пакистані розпочався другий етап вакцинації від COVID-19

У Пакистані розпочався другий етап кампанії з вакцинації від COVID-19. У МОЗ країни заявили, що першими отримають свою дозу вакцини літні люди – пріоритет для тих, кому за 60 років.

Влада країни із населенням у 220 мільйонів всіляко намагається заохотити громадян до вакцинації, зокрема медичних працівників. Згідно з опитуванням громадської думки, опублікованим минулого тижня, майже половина медперсоналу висловила стурбованість щодо китайської вакцини Sinopharm, яка наразі є єдино доступною в Пакистані.

Пакистан видав провінціям країни минулого місяця 504 400 доз вакцини Sinopharm і 230 000 медпрацівників на передовій боротьби з коронавірусом вже зробили щеплення.

В країні зареєстровано 595 239 випадків COVID-19, померли 13 тисяч людей, при цьому за останню добу – 1786 нових випадків зараження і 43 смерті.

Пакистан головним чином залежить від поставок в рамках ініціативи COVAX для бідних країн і допомоги від свого союзника Китаю, прямих домовленостей з виробниками вакцин країна не має. В рамках ініціативи COVAX Пакистан сподівається на 17 мільйонів доз вакцини від COVID-19 до кінця червня.