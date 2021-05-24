Коронавірус: минулої доби щеплення в Україні зробили 1 325 людей

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби 1 325 людей отримали щеплення від COVID-19.

«Одну дозу отримали 321 людина, повністю імунізовані – 1 004 людини. Протягом доби працювали 28 мобільних бригад та 17 пунктів щеплення», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, станом на 24 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.

«Від початку вакцинальної кампанії вакциновано 978 354 людини, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози –75 787 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 054 139 щеплень», – йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 183 855 людей, 1 957 560 – одужали, 49 436 – померли.