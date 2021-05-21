Ляшко заявив, що його запевнили в допомозі з постачанням вакцини провідної американської компанії

Новий міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що американські партнери запевнили його в допомозі з постачанням до України вакцини від провідної американської компанії. Її назву міністр не повідомив.

Ляшко розповів, що 21 травня зустрівся з колишнім американським конгресменом Джимом Слаттері та його колегами.

«У ході розмови наголосив, що питання отримання вакцини проти коронавірусу до серпня 2021 року перебуває під моїм особистим контролем і є пріоритетним. Обіцянки треба виконувати», – написав Ляшко у фейсбуці.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 175 382 людей, померли – 49 101. Від початку вакцинальної кампанії в Україні здійснили 1 031 728 щеплень.