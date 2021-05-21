Минулої доби від коронавірусу щеплено майже 19 тисяч людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 20 травня, в Україні від коронавірусу вакциновано 18 913 людей. Про це повідомили у МОЗ.

Першу дозу отримали 6 287 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 626 осіб.

За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії проведено 1 031 728 щеплень, вакциновано 971 034 людини.

Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 60 696 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

В Україні за останню добу зафіксували 4 984 нових випадки захворювань на COVID-19, шпиталізували 1 785 людей, одужали – 12 845, померли 202 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 175 382 людей, померли – 49 101.