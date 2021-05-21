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21 травня 2021, Київ 08:41
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 4 984 нових випадки COVID-19 – МОЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) і Київській (348) областях

В Україні за останню добу зафіксували 4 984 нових випадки захворювань на COVID-19, зокрема, захворіли 278 дітей і 97 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби, за даними МОЗ, шпиталізували 1 785 людей, одужали – 12 845, померли 202 людини.

За добу протестували:

  • методом ПЛР – 26 154 людей,
  • методом ІФА – 11 454,
  • експрес-тестами – 24 969 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) і Київській (348) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 175 382 людей, померли – 49 101.

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