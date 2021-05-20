Новий міністр охорони здоров’я хоче до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 всіх охочих

Новий міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко хоче до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 всіх охочих.

«Уже найближчим часом я представлю команду заступників, але запевняю, що це будуть люди які поділяють мої принципи в роботі – працюють відповідально, прозоро і ставлять перед собою високі цілі», – сказав Ляшко.

20 травня Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я. За два дні до цього парламент звільнив голову МОЗ Максима Степанова.