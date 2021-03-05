450 щеплень, мобільні бригади і тимчасові пункти імунізації – Кличко про перебіг вакцинації у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні у столиці вакцинувалися 450 осіб.

«Столиця вже отримала 42 600 доз препарату. У Києві вакцинували 434 медпрацівники та 16 лідерів думок – відомих людей. Вони роблять щеплення для популяризації вакцинації в Україні», – повідомив Кличко.

За його словами, місто підготувало 15 мобільних бригад для імунізації, медики яких пройшли відповідне навчання. Також готові 120 тимчасових пунктів вакцинації від COVID-19 в закладах охорони здоров’я та інтернатах міста, та 120 додаткових стаціонарних пункти.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, від початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні прощепилася 12 481 людина (перша доза). За минулу добу першу дозу вакцини отримали 2 913 людей.