Влада столиці розповіла, які вакцини і де будуть доступні для всіх охочих з 22-23 липня

Із 22 липня всі охочі у Києві зможуть щепитися від COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech та Spikevax Moderna. Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентна Гінзбург, така можливість буде доступною для мешканців столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти COVID-19 у у МВЦ. А із 23 липня – і в будь який пункт щеплень із тих, що розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, додала вона.

«Кожен із нас відтепер, незважаючи на належність до групи професійного або вікового ризику, може захистити себе від цієї хвороби. Для цього необхідно обрати найближчий пункт щеплення або центр вакцинації у МВЦ, записатися на визначений час та щепитись», – сказала Гінзбург.

Записатися на щеплення обраною вакциною у Центрі вакцинації проти COVID-19 можна тут. А запис на щеплення на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги – тут.

За даними КМДА, загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані – понад 218,3 тисяч. Минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень.