Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде – Степанов

Медичних працівників в Україні за відмову вакцинуватися звільняти не будуть, запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація», – наголосив Максим Степанов.

Він також висловив впевненість, що кількість охочих зробити щеплення поступово збільшуватиметься, коли більше людей зрозуміють, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін 23 березня у фейсбуці закликав звільняти медиків, які відмовляються від вакцинації від COVID-19. Гурін заявив, що медик може відмовитися від вакцинації тільки у двох випадках: якщо у людини є алергія на препарат, або є антитіла після недавно перенесеного COVID-19.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca. За даними МОЗ, усього від початку кампанії з вакцинації зробили 155 587 щеплень.