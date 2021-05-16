МОЗ: минулої доби щеплення від COVID-19 в Україні зробили понад 6 тисяч людей

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби щеплення від COVID-19 в Україні отримали 6 164 людини.

Згідно з повідомленням, лідером добової вакцинації напередодні стала Одеська область – 482 щеплення.

«939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення.

Станом на 15 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей, вказують у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 153 864 людини, 48 075 – померли.