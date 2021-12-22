1 та 2 січня пункти вакцинації від COVID-19 не працюватимуть – МОЗ

Пункти та центри вакцинації населення від COVID-19 в Україні 1 та 2 січня не працюватимуть, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич на брифінгу.

«Пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 1 та 2 січня працювати не будуть. У перші дні після святкування Нового року ми даємо можливість відпочити медичним працівникам. Водночас в решту інших днів пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом», – пояснила Карчевич.

Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua або через контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

На сьогодні в Україні створено понад 1 400 мобільних бригад, більше ніж 3 300 пунктів щеплення та понад 500 центрів вакцинації.