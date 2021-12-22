МОЗ: в Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 119 тисяч людей

В Україні за добу 21 грудня від коронавірусної хвороби COVID-19 вакцинували 119 129 людей. Першу дозу отримали понад 39 тисяч, повністю імунізовані – майже 80 тисяч людей, додаткову дозу отримали 154 особи, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 14,4 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – більше ніж 13 мільйонів, додаткову дозу отримали 325 людей.

Напередодні у МОЗ повідомили, що Україна має домовленості на постачання майже 42 млн доз вакцини від COVID-19 у 2022 році.