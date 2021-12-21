Україна має домовленості на постачання майже 42 млн доз вакцини від COVID-19 у 2022-му – Кузін

Україна наразі має домовленості на постачання майже 42 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 у 2022 році, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 21 грудня.

За його словами, йдеться про 25 мільйонів доз вакцини Pfizer, 6,5 мільйонів доз – Сoronavac і 10 мільйонів доз вакцин – через механізм COVAX.

«Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію двома дозами», – сказав Кузін.

За останніми даними МОЗ, в Україні повністю вакциновані від COVID-19 (отримали дві дози вакцини) понад 13 мільйонів людей, принаймні однією дозою від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 14,4 мільйона людей, отримали додаткову дозу – 171 людина.