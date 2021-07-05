США: Україна отримає додаткові американські вакцини за програмою COVAX

До України в рамках міжнародної програми COVAX будуть надходити додаткові американські вакцини від COVID-19 – про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час візиту до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб.

Вона також наголосила, що Сполучені Штати є найбільшим донором цієї програми і надали 4 мільярди доларів для розподілення і постачання вакцин по країнах світу.

«Американський уряд працює разом із українським із приводу боротьби з такими захворюваннями, як туберкульоз, ВІЧ/СНІД та інші, і також допомагає в дитячому вакцинуванні. Тому робота на допомогу в боротьбі з COVID-19 – це продовження роботи, яку ми проводили довго в галузі зміцнення громадського здоров’я», – заявила Квін.

Близько місяця тому президент США Джо Байден повідомив, що його уряд закупить додаткові 500 мільйонів доз вакцини Pfizer, які будуть передані через програму COVAX по всьому світі, в тому числі в Україну, повідомила Квін.

В Україні над розбудовою інфраструктури для збереження, транспортування і розподілення вакцин працюватиме Агентство міжнародного розвитку США (USAID).

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо можливості перетину американського кордону тими українцями, які вакцинувались раніше китайською вакциною CoronaVac, Квін наголосила, що США рекомендують країнам купувати усі вакцини, що були затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

«У нас немає улюбленців серед тих вакцин, які ВООЗ рекомендувала для використання. Ті вакцини, що ми будемо надавати Україні через COVAX, будуть американського виробництва», – заявила Квін.

Вона також уточнила, що те, які саме вакцини будуть постачати до України зі Сполучених Штатів, будуть вирішувати урядові експерти в Вашингтоні.

Станом на 5 липня в Україні вакцинувалось від COVID-19 принаймні першою з двох необхідних доз вакцини лише більш ніж два мільйони людей, тільки 840 тисяч із них отримали і другу дозу. За оцінками, населення України, за винятком окупованих на цей час територій, становить близько 41,5 мільйона осіб.

В Україні застосовувались три типи вакцин – AstraZeneca (під торговельними марками Covishield і AstraZeneca-SKBio), Pfizer (Comirnaty) і CoronaVac.

Останні тижні в Україні працюють центри вакцинації, де охочим подають саме китайську вакцину. За офіційними даними, вакцину Pfizer використовують для імунізації мешканців і працівників психоневрологічних інтернатів, будинків для людей похилого віку, медичних і соціальних працівників, прикордонників і працівників ДСНС, але не членів їхніх сімей. Також Pfizer використовують для щеплення працівників галузі освіти і народних депутатів.

На цей час США не вимагають від прибульців до країни ніякої вакцинації – тільки обов’язковий негативний тест на коронавірус (ПЛР чи антигенний), зроблений офіційно в межах трьох календарних днів до початку подорожі, незалежно від вакцинованості, для всіх осіб віком від 2 років і старших, які прибувають до США повітряним шляхом, у тому числі лише з метою транзиту. Також ті, хто видужав від COVID-19 протягом 90 днів до початку подорожі, можуть подати документальне підтвердження цього.