«Укрзалізниця» повідомила про 10 тисяч вакцинованих на вокзалах українців

Менш ніж за тиждень на вокзалах в Україні вакцинували проти COVID-19 десять тисяч українців, повідомила пресслужба «Укрзалізниці». Повідомляється, що 10-тисячною вакцинованою стала жінка, яка зробила щеплення на вокзалі Рівного.

«Всього на вокзалі у цьому обласному центрі (у Рівному – ред.) вакцинувалися понад 600 охочих», – додали в УЗ.

Нині щеплення проти COVID-19 можна зробити на 23 вокзалах України.

З 21 жовтня до залізничного квитка та посвідчення особи пасажири повинні докласти документ, що підтверджує:

– отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

– отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

– негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, які чинні 72 години (станом на час посадки у поїзд).