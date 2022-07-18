Лех Валенса заявив, що хоче допомогти росіянам «змінити політичну систему»

Відомий польський політик, захисник прав людини, лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Польщі (1990 – 1995 років) Лех Валенса заявив, що хоче допомогти росіянам змінити «недобру політичну систему».

За словами Валенси, він «зробить усе, щоб допомогти Росії». У відкритому листі до громадян Росії у фейсбуці Лех Валенса наголосив, що ця система, яка діє в Росії, дає можливість окремим особам протягом тривалого часу «створювати бандитські групи, загрожуючи миру у світі і мордуючи, як сьогодні Україну, так і вас, росіян».

«Хочу задля вашого добра допомогти вам цю систему змінити, – вказує Валенса. – Ця система дозволила Сталінові, сьогодні Путінові, завтра – подібним особам ці варварські дії».

Лех Валенса зазначив, що готовий приїхати до Москви, щоб публічно зустрітися з росіянами. Як повідомляють ЗМІ, таким чином польський політик відповів російському телебаченню, яке заявило про готовність «заплатити 5 млн. євро чи доларів за його голову».

Ця пересторога, зокрема, пролунала на каналі «Россия 1» після того, як Лех Валенса в інтерв’ю для Le Figaro сказав, що «Росія анексувала 60 народів і було б добре, щоб її населення скоротилось до 50 мільйонів».

При цьому у зверненні у фейсбуці Валенса наголосив, що залишається «вірним другом народу Росії»: «Я ніколи не підійму руки і кожного буду відраджувати від нападу на Росію».