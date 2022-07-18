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Лех Валенса заявив, що хоче допомогти росіянам «змінити політичну систему»

За словами Валенси, він «зробить усе, щоб допомогти Росії»

Відомий польський політик, захисник прав людини, лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Польщі (1990 – 1995 років) Лех Валенса заявив, що хоче допомогти росіянам змінити «недобру політичну систему».

За словами Валенси, він «зробить усе, щоб допомогти Росії». У відкритому листі до громадян Росії у фейсбуці Лех Валенса наголосив, що ця система, яка діє в Росії, дає можливість окремим особам протягом тривалого часу «створювати бандитські групи, загрожуючи миру у світі і мордуючи, як сьогодні Україну, так і вас, росіян».

«Хочу задля вашого добра допомогти вам цю систему змінити, – вказує Валенса. – Ця система дозволила Сталінові, сьогодні Путінові, завтра – подібним особам ці варварські дії».

Лех Валенса зазначив, що готовий приїхати до Москви, щоб публічно зустрітися з росіянами. Як повідомляють ЗМІ, таким чином польський політик відповів російському телебаченню, яке заявило про готовність «заплатити 5 млн. євро чи доларів за його голову».

Ця пересторога, зокрема, пролунала на каналі «Россия 1» після того, як Лех Валенса в інтерв’ю для Le Figaro сказав, що «Росія анексувала 60 народів і було б добре, щоб її населення скоротилось до 50 мільйонів».

При цьому у зверненні у фейсбуці Валенса наголосив, що залишається «вірним другом народу Росії»: «Я ніколи не підійму руки і кожного буду відраджувати від нападу на Росію».

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