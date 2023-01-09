Допоможуть протидіяти дронам. У США повідомили про угоду на постачання для України 14 систем VAMPIRE

Американський компанія L3Harris Technologies оголосила про отримання від Пентагону контракту на постачання 14 систем VAMPIRE для України.

Як повідомляється на сайті компанії, сума контракту – 40 млн доларів, чотири системи мають надати Міністерству оборони США до середини 2023 року, а ще десять – до кінця 2023 року.



«Портативний комплект VAMPIRE дозволить сухопутним військам України збивати безпілотники противника та захищатися від наземних загроз ворога. Системи, замовлені Пентагоном, створені для надання критично важливих засобів оборони, щоб допомогти Україні захиститися від атак на цивільну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з контрактом, L3Harris встановить комплекти VAMPIRE на транспортні засоби, надані урядом США, для оперативної бойової підтримки на полі бою.



L3Harris Technologies є одним зі світових лідерів оборонних технологій.

Системи протидії безпілотникам VAMPIRE увійшли до пакету військової допомоги Україні, про який США повідомили у серпні.