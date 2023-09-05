Компанія Merсedes передала Україні понад 100 військових вантажівок Zetros

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Special Trucks передав Україні понад 100 військових вантажівок Zetros підвищеної прохідності. Про це йдеться на сайті компанії Daimler Truck (найбільший виробник вантажних автомобілів у світі, виробляє тягачі і вантажівки, в тому числі, під торговою маркою Mercedes-Benz – ред.).

«Компанія Mercedes-Benz Special Trucks передала Міністерству оборони України понад 100 позашляховиків Zetros. У комплект поставки входять кілька типів автомобілів для вирішення завдань військового забезпечення та логістики», – йдеться в повідомленні Daimler Truck.

Як повідомляється, компанія Mercedes-Benz Special Trucks також надає Міноборони України широкий спектр послуг, пов’язаних із цими автомобілями. «Ще до поставки Zetros водії пройшли курси навчання та стажування на нових автомобілях із кабіною та двигуном», – додали у компанії.

У повідомленні зазначено, що кошти на закупівлю було виділено в рамках ініціативи уряду Німеччини з підтримки України, яку спільно реалізовують МЗС та Міноборони Німеччини.

Потужність вантажівок Zetros – близько 476 кінських сил, призначені для роботи в умовах екстремального бездоріжжя.