Ватикан підписав із Китаєм «історичну» угоду, що викликала суперечливі відгуки

Ватикан підписав із Китаєм угоду, яку назвав «історичною», щодо католицької церкви в Китаї. Проміжна угода має надати Ватиканові право голосу при призначенні в Китаї офіційно визнаних католицьких єпископів, яких дотепер влада країни призначала на власний розсуд.

Угоду підписали в Пекіні заступники міністрів закордонних справ двох держав.

Ватикан заявив, що ця угода «не політична, а пастирська». В цій заяві не згадано про питання Тайваню, що його Ватикан як держава визнає дипломатично, а Пекін вважає тимчасово непідконтрольною провінцією Китаю.

У Китаї, як вважають, є близько 12 мільйонів християн-католиків, із них приблизно половина належить до католицької церкви в єднанні з Ватиканом, яка діє підпільно і зазнає репресій, інша половина – до підконтрольного китайській державі Китайської католицької патріотичної асоціації.

Укладена нині угода викликала серед католиків Китаю суперечливі відгуки ще до її підписання. Дехто з них, зокрема, побоюється ще більших репресій щодо підпільної церкви після початку певної співпраці Ватикану з офіційно визнаною церковною організацією.