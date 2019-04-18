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18 Квітень 2019, Київ 08:09
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У Римі відкрили «Святі сходи» вперше за три століття – відео

У Римі відкрили «Святі сходи» вперше за три століття – відео
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У Римі для паломників відкрили «Святі сходи» – сходи, по яких, як вважається, піднімався Ісус Христос. «Святі сходи» були закриті протягом трьох століть дерев'яними дошками. Вважається, що ці сходи були частиною палацу прокуратора Іудеї Понтія Пілата. У Рим їх привезла в 326 році свята Єлена, мати імператора Костянтина. 28 сходин будуть відкриті для паломників до червня – так що зараз віруючі прибувають до Латеранської базиліки, щоб на колінах піднятися по сходах. Католики вважають, що так зможуть пом'якшити покарання за свої гріхи. (Відео Reuters)

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