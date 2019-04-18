У Римі для паломників відкрили «Святі сходи» – сходи, по яких, як вважається, піднімався Ісус Христос. «Святі сходи» були закриті протягом трьох століть дерев'яними дошками. Вважається, що ці сходи були частиною палацу прокуратора Іудеї Понтія Пілата. У Рим їх привезла в 326 році свята Єлена, мати імператора Костянтина. 28 сходин будуть відкриті для паломників до червня – так що зараз віруючі прибувають до Латеранської базиліки, щоб на колінах піднятися по сходах. Католики вважають, що так зможуть пом'якшити покарання за свої гріхи. (Відео Reuters)