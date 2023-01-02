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У Ватикані прощаються з колишнім папою Римським Бенедиктом

95-річний Бенедикт помер 31 грудня у монастирі у Ватикані

Тисячі людей вишикувалися на площі Святого Петра за годину до світанку 2 січня, щоб побачити тіло Почесного Папи Бенедикта XVI і віддати йому шану.

Співробітники служби безпеки очікують близько 25 000 людей, які захочуть попрощатися з Бенедиктом XVI, у перший із трьох днів. Папа Римський Франциск буде вести похоронну церемонію 5 січня.

Люди стоять в черзі, щоб віддати шану колишньому Папі Бенедикту у Ватикані, 2 січня 2023 року
Люди стоять в черзі, щоб віддати шану колишньому Папі Бенедикту у Ватикані, 2 січня 2023 року

95-річний Бенедикт помер 31 грудня у монастирі у Ватикані, де він жив після своєї відставки в 2013 році.

Бенедикт XVI був 265-м папою Римським. Цю посаду він обіймав із 2005 року по 2013 рік. 11 лютого 2013 року він оголосив про те, що збирається зректися престолу 28 лютого.

Бенедикт XVI склав обов’язки глави Католицької церкви 28 лютого 2013 року. Після зречення престолу Йозефу Ратцінґерові залишилося звання почесного папи і папське ім’я Бенедикта XVI.

За останні шість століть він став першим папою Римським, який зрікся святого престолу. Йозеф Ратцінґер очолював Католицьку церкву майже 8 років.

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