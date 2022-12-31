Помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI

У суботу, 31 грудня, на 96-му році життя помер Папа Римський на спокої Бенедикт XVI, пише видання Vatican News.

За даними прес-лужби Святого Престолу, Папа Бенедикт XVI помер о 9:34 у своїй резиденції у монастирі Матері Еклезії.

«Із сумом повідомляю вам, що Почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Матері Екклезії у Ватикані. Додаткова інформація буде надана якнайшвидше. Станом на ранок понеділка, 2 січня 2023 року, тіло почесного Папи буде перебувати у базиліці Святого Петра, щоб віруючі могли попрощатися», – йдеться у повідомленні.

Бенедикт XVI був 265-м Папою Римським. Цю посаду він обіймав із 2005 року по 2013 рік. 11 лютого 2013 року оголосив про те, що збирається зректися престолу 28 лютого, скориставшись правом зречення. 28 лютого 2013 року о 20:00 за римським часом зречення набуло чинності.

30 грудня офіційний Ватикан повідомив, що колишній папа Римський Бенедикт перебуває у «стабільному» стані на тлі занепокоєння щодо здоров’я 95-річного понтифіка, який пішов у відставку в 2013 році.

Про Бенедикта піклувалися в колишньому монастирі у Ватикані, де він живе з 2013 року.

Бенедикт XVI склав обов’язки глави Католицької церкви 28 лютого 2013 року. Після зречення престолу Йозефу Ратцінґерові залишилося звання почесного папи і папське ім’я Бенедикта XVI.



За останні шість століть він став першим папою Римським, який зрікся святого престолу. Йозеф Ратцінґер очолював Католицьку церкву майже 8 років.