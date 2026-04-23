Вбивство Фаріон: суд переніс засідання, обвинуваченому дали час на вихід з голодування

Шевченківський райсуд Львова переніс судове засідання у справі про вбивство громадської діячки, мовознавці Ірини Фаріон.

Таким чином обвинуваченому Вʼячеславу Зінченку дали можливість вийти з голодування, яке він, за його словами, почав 17 квітня. Клопотання до суду надійшло 20 квітня.

22 квітня судовий розгляд справи перейшов у стадію дебатів. Обвинувачений Зінченко відмовився свідчити. Під час засідання він знепритомнів, йому викликали швидку допомогу.

Сьогодні він повідомив, що вийде з голодування, якщо перенесуть судове засідання.

Суд робив кілька перерв у засіданні, під час однієї з яких мама Зінченка викликала швидку допомогу. І він припинив голодування, яке оголошував на знак протесту щодо процесу розгляду доказів про його ймовірне алібі.

Тим часом донька вбитої Ірини Фаріон Софія Особа заявляє, що обвинувачений умисно затягує судовий процес. За її словами, судді більше 60 разів переносили засідання.

«Це вже битва на витривалість і резонанс суспільства. Якщо суспільство забуде цю справу, то процес переросте на роки. Боротьба триває, не буває легко. Насправді це важкий судовий процес. Якщо він не сяде довічно, то ми подаватимемо апеляцію», – заявила вона.

Судові дебати тривали до обіду і продовжаться 24 квітня.

В Ірину Фаріон стріляли у Львові ввечері 19 липня 2024 року. Пізно ввечері того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям. Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві 25 липня.

26 липня на брифінгу у Львові керівництво МВС, СБУ, Офісу генпрокурора розповіли деталі як затримання підозрюваного, так і стеження за Іриною Фаріон. Жодна камера не зафіксувала момент вистрілу, але є відео, на якому видно, як підозрюваний одягає рукавички перед замахом. За даними силовиків, на місці виявлено спортивну гільзу, але зброю не знайшли.

Правоохоронці наголошують, що мають достатньо доказів того, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Водночас у МВС зазначили: «слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець». Батько затриманого вважає, що його син не мав мотивів стріляти у Фаріон.