15 років після вбивства Рафіка Харірі: трибунал у Гаазі оголосить вирок

Спеціальний трибунал у справі Лівану, що базується на околицях Гааги (Нідерланди), 18 серпня має оголосити вирок чотирьом підозрюваним у вбивстві колишнього ліванського прем’єр-міністра Рафіка Харірі понад 15 років тому.

Чотирьох підозрюваних членів ліванського радикального шиїтського руху «Хезболла» судили заочно.

Місце перебування обвинувачуваних – Саліма Джаміля Айяша, Хасана Хабіба Мерхі, Хусейна Хасана Онеіссі й Асада Хасана Сабри – невідоме.

Спеціальний трибунал у справі Лівану, який базується на околиці Гааги в Нідерландах, був створений на прохання Лівану 2007 року резолюцією Ради безпеки ООН із метою розслідувати вбивство Рафіка Харірі і покарати винних.

Колишнього прем’єр-міністра Лівану вбили 14 лютого 2005 року, влаштувавши на шляху його автоколони потужний вибух, у якому загинула ще 21 людина, 226 – були поранені.

Харірі, суніт, підтримував заклики до Сирії вивести свої війська, які перебували в Лівані з 1976 року після початку громадянської війни в країні.

Через місцеве й міжнародне обурення нападом на Харірі просирійський уряд Лівану мусив відступити, а Сирія, яка підтримувала «Хезболлу», вивести війська з Лівану.

Угруповання і Дамаск заперечували причетність до нападу.

У наступні роки син Харірі Саад очолив антисирійський прозахідний політичний рух і три терміни перебував на посаді прем’єр-міністра.

Очікується, що він буде присутній під час оголошення вироку в Нідерландах.