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Суд у Києві засудив до 15 років тюрми і довічного ув’язнення обвинувачених у вбивстві адвоката Грабовського

Адвоката вбили навесні 2016 року

Суд у Києві виніс вирок обвинуваченим у вбивстві в 2016 році адвоката Юрія Грабовського. Один із обвинувачених отримав довічний термін, інший – 15 років позбавлення волі, пише видання «Грати».

За повідомленням, обох підозрюваних звинувачували у незаконному позбавленні волі, розбої і вбивстві заручника з корисливих мотивів, скоєних групою осіб з метою приховати інший злочин.

Адвоката вбили навесні 2016 року. Про його зникнення стало відомо на початку березня, коли він не прийшов на засідання до Голосіївського райсуду Києва у справі російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва, яких він представляв у суді. Згодом його тіло знайшли біля міста Жашків Черкаської області.

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