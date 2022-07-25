Суд у Києві засудив до 15 років тюрми і довічного ув’язнення обвинувачених у вбивстві адвоката Грабовського

Суд у Києві виніс вирок обвинуваченим у вбивстві в 2016 році адвоката Юрія Грабовського. Один із обвинувачених отримав довічний термін, інший – 15 років позбавлення волі, пише видання «Грати».

За повідомленням, обох підозрюваних звинувачували у незаконному позбавленні волі, розбої і вбивстві заручника з корисливих мотивів, скоєних групою осіб з метою приховати інший злочин.

Адвоката вбили навесні 2016 року. Про його зникнення стало відомо на початку березня, коли він не прийшов на засідання до Голосіївського райсуду Києва у справі російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва, яких він представляв у суді. Згодом його тіло знайшли біля міста Жашків Черкаської області.