Поліція Північної Ірландії заарештувала 57-річну жінку через вбивство журналістки

Поліція Північної Ірландії заарештувала жінку у зв’язку з убивством журналістки Ліри МакКі під час заворушень у Лондондеррі 19 квітня.

Ім’я 57-річної заарештованої не уточнюють. Раніше поліцейські відпустили двох заарештованих, не висунувши їм звинувачень.

Дисидентська організація «Нова Ірландська республіканська армія» заявляла, що МакКі вбив один із «волонтерів» цієї організації.

29-річна розслідувачка Ліра МакКі була на місці подій в районі Ленд-Роверз, коли протестувальники почали закидати поліцейських коктейлями Молотова, цеглою і пляшками. Вона загинула від пострілу в голову.

За словами журналіста Джейка Ганрагана, який також був присутній на місці сутичок, його колега «потрапила під перехресний вогонь».

В останньому дописі в Twitter МакКі назвала протистояння між поліцією і учасниками акції протесту «повним божевіллям».

Ліра МакКі була редактором новинного сайту Mediagazer, який базується в столиці Північної Ірландії Белфасті.

Вона висвітлювала вплив десятків років насильства у Північній Ірландії, зокрема, через спроби відділитись від Великої Британії. У 2018 році її називали майбутньою зіркою розслідувальної журналістики.