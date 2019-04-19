Під час протестів у Північній Ірландії застрелили журналістку

Поліція Північної Ірландії заявляє, що підозрює членів дисидентської організації «Нова Ірландська республіканська армія» у вбивстві журналістки Ліри МакКі під час нічних протестів у місті Лондондеррі.

29-річна розслідувачка МакКі була на місці подій в районі Ленд-Роверз, коли протестувальники почали закидати поліцейських коктейлями Молотова, цеглою і пляшками. Вона загинула від випадкової кулі.

У останньому дописі в Twitter МакКі назвала протистояння між поліцією і учасниками акції протесту «повним божевіллям».

Помічник начальника поліції Марк Гемільтон заявив, що невідомий підозрюваний вистрілив кілька разів у напрямку поліції під час заворушень.

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«Ми вважаємо це терористичним актом. На нашу думку, його здійснили радикальні дисиденти-республіканці з «Нової ІРА», – сказав він.

За словами журналіста Джейка Ганрагана, який також був присутній на місці сутичок, МакКі «потрапила під перехресний вогонь».

Очевидці повідомляють про людину в масці, яка стояла на відстані уздовж дороги і стріляла в тому напрямку, де стояла МакКі.

Ліра МакКі була редактором новинного сайту Mediagazer, який базується у столиці Північної Ірландії Белфасті.

Вона зокрема висвітлювала вплив десятків років насильства у Північній Ірландії. У 2018 році її називали майбутньою зіркою розслідувальної журналістики.