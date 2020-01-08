Київський суд заарештував підозрюваних у вбивстві двох дівчат на Подолі

Шевченківський районний суд Києва заарештував 34-річного чоловіка та 19-річну жінку, підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі.

Суд взяв обох підозрюваних під варту на два місяці без права на заставу.

За даними поліції, подвійне вбивство сталося на вулиці Кирилівській у Києві 4 січня. Тіла двох дівчат 2000 і 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили у квартирі, яку здавали в оренду на свята.

6 січня двох підозрюваних затримали на вокзалі в Одесі.