В 11 областей України передали 20 тисяч комп’ютерів для учителів – МОН

У рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю» до обласних державних адміністрацій та шкіл в 11 областях доставили 20 тисяч комп’ютерів.

Як відзвітувала пресслужба Міністерства освіти, ноутбуки отримали: Волинська область – 2 045 ноутбуків; Дніпропетровська – 5 296; Житомирська – 1 000; Закарпатська – 1 200; Запорізька – 1 600; Київська – 1 649; Кіровоградська – 1 431; Полтавська – 2 447; Харківська – 1 050; Чернівецька – 1 450; Чернігівська – 1 397.

«Усі ноутбуки сучасні, з камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету. Середня вартість одного ноутбука за субвенцією в цих областях – 17 800 грн. У регіонах цей процес допомагають координувати керівники обласних департаментів освіти і науки, а також заступники голів ОДА з гуманітарної політики та з цифрової трансформації», – йдеться в повідомленні.

За даними уряду, цьогоріч мають закупити 60 тисяч ноутбуків і забезпечити технікою вчителів у 24 областях та в Києві. З держбюджету на це виділено 980 мільйонів гривень.