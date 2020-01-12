У День політв'язня в Києві відбувся Вечір Різдвяних Василів

12 січня у День українського політв’язня у Києві вшанували пам’ять радянських політв’язнів, письменників і громадських діячів, які народились у Різдвяні дні – Василя Еллана-Блакитного, Василя Стуса, Василя Симоненка і Василя Чумака.

Вечір Різдвяних Василів у 1989 році започаткував дисидент, публіцист, громадський і культурний діяч Євген Сверстюк.

День українського політв’язня відзначається від 1975 року з ініціативи дисидента, політика, громадського діяча В'ячеслава Чорновола.

Як зазначила у своєму виступі ініціаторка нинішнього вечора, редактор і громадська діячка Віра Соловйова, Україні досі доводиться боротись «за визволення своїх синів і дочок» – сучасних політв'язнів Кремля. Вона також наголосила на важливості спадковості поколінь борців за незалежність і державність України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, з ініціативи правозахисників, як і минулого року, на цьогорічному Вечорі Різдвяних Василів його учасники підписували листи українським політв’язням у Росії. Серед інших, вітальні листівки підписали колишні політв’язні Володимир Балух та Олег Сенцов.

Учасників заходу вітав із Різдвом дитячий фольклорний театр «Дай Боже» та лідер гурту «Хорея козацька» Тарас Компаніченко, українські барди Кирило Булкін, Ігор Жук.