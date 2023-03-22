Повідомлено про підозру третьому учаснику вечірок у Києві, де знімали «принизливі відео» – ОГП

Організатору та третьому учаснику так званих «блогерських вечірок» повідомлено про підозру за фактами вчинення насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у середу.

«За даними слідства, на одній із таких «вечірок» підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої. Вони вчинили стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон. У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі. Також встановлено, що в інший день блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню взяти участь у стрімі «блогерської вечірки». Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп’яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди», – розповіли в ОГП.

Раніше вже одному організатору та ще одному учаснику вечірок було повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні і розповсюдженні зображень порнографічного характеру. Наразі за клопотанням прокуратури вони перебувають під вартою. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу третьому підозрюваному.

На початку року поліція повідомила, що розслідує відео вечірок у Києві, влаштованих групою хлопців віком близько 20 років. Відео містили ймовірні сцени сексуального насильства щодо молодих дівчат. Кадри збурили користувачів у мережі, куди розміщували ці відео.