Організаторів вечірок, де знімали «принизливі відео», взяли під варту на 2 місяці – Небитов

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту двох підозрюваних у справі про виготовлення порнографічних матеріалів на вечірках у столиці – про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов 3 лютого.

«60 діб тримання під вартою. Таку міру запобіжного заходу обрав Шевченківський суд Києва двом молодикам, які влаштовували п’яні вечірки в столиці та викладали принизливі відео з дівчатами в Інтернет», – заявив він у своєму Телеграмі.

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Він додав, що досудове розслідування триває.

Напередодні Нєбитов повідомив, що організаторам вечірок, на яких, ймовірно, чинили сексуальне насильство щодо молодих жінок, повідомили про підозру у виготовленні порнографії.

Національна поліція повідомила 1 лютого, що розслідує відео вечірок у Києві, влаштованих групою хлопців віком близько 20 років. Відео містили ймовірні сцени сексуального насильства щодо молодих дівчат. Правоохоронці відзвітували про обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.