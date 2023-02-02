Організаторам вечірок, на яких знущалися з дівчат, загрожує до 7 років за порнографію – Нєбитов

Організаторам вечірок, на яких, ймовірно, чинили сексуальне насильство щодо молодих жінок, повідомили про підозру у виготовленні порнографії, заявив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов 2 лютого.

«Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Телеграм-каналі та Інстаграм. Двох організаторів безчинства затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання», – повідомив він.

Нєбитов додав, що за статтею про виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив, що прокурори проситимуть суд взяти фігурантів під варту.

«(Підозрювані – ред.) орендували квартиру у столиці. Туди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі», – заявляє відомство.

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Крім того, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до «шахрайських дій під час збору добровільних внесків на потреби ЗСУ».

Напередодні Національна поліція повідомила, що розслідує відео вечірок у Києві, влаштованих групою хлопців віком близько 20 років. Відео містили ймовірні сцени сексуального насильства щодо молодих дівчат. Правоохоронці відзвітували про обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.