Зеленський подякував поліції за реакцію на дані про знущання з дівчат на вечірках у Києві

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розслідування можливих правопорушень на вечірках, влаштованих молодими людьми у Києві. Про нього він згадав у вечірньому зверненні 1 лютого.

«Окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора... Факти знущань з дівчат», – сказав він.

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Президент вказав на те, що за цими подіями вже розпочато кримінальне провадження.

«Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде», – додав Зеленський.

Напередодні Національна поліція повідомила, що розслідує відео вечірок у Києві, влаштованих групою хлопців віком близько 20 років. Відео містили ймовірні сцени сексуального насильства щодо молодих дівчат. Правоохоронці відзвітували про обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.