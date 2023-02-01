Затримано керівників Департаменту міграційної поліції у справі про «кришування» проституції

Служба безпеки повідомила про викриття організованого злочинного угруповання, яке діяло під керівництвом Департаменту міграційної поліції Національної поліції України.

«Високопосадовці налагодили масштабні схеми «кришування» проституції в Києві та інших регіонах країни. Щомісяця «прибутки» організаторів нелегального бізнесу становили більше ніж 50 млн грн. У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали заступника начальника Департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще 12 учасників угруповання. За даними слідства, посадовці «прикривали» діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється про понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Нацполіції України.

В СБУ повідомили, що до займання проституцією підбирали дівчат віком 18-30 років з вразливим психо-емоційним станом. Буди створені групи у месенджерах, в яких «адміністратори» шукали жінок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі «ескорту». Сутенери пропонували їм «поїздки» до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон. Вартість «послуг» становила від 500 до 10 тис дол за ніч.

У Київській міській прокуратурі додали, що діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції.

«Перевезенням дівчат до клієнтів в період дії комендантської години займалися інші члени злочинного угрупування – водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та держаних підприємств та мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час. Крім того, до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного із структурних підрозділів ГУ НП у м. Києві. Вказана особа забезпечувала усунення конкуруючих «салонів», – зазначили в прокуратурі.

Київська міська прокуратура пише про 15 затриманих і оголошення їм підозр, СБУ – що підозри отримали понад 20 осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

1 лютого у низці держструктур та в окремих відомих осіб відбулися обшуки. Також було звільнено керівний склад митниці.