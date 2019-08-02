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02 Серпень 2019, Київ 21:21
Новини | Події

Бойовики за день стріляли п’ять разів, втрат немає – штаб

На позиції військових ЗСУ неподалік міста Золоте-4, в зоні розведення сил та засобів, поблизу КПВВ «Золоте» на Луганщині, 10 червня 2019 року

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Бойовики незаконних збройних угруповань протягом дня 2 серпня п’ять разів порушували режим тиші, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, обстріли велися з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляють військові, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксували обстріли позицій Збройних сил України поблизу Новоселівки Другої.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: двічі неподалік Нижньотеплого з напрямку Обозного – застосовуючи великокаліберний кулемет; околиці Луганського з напрямку Нижнього Розового – застосовуючи автоматичний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю; поряд Світлодарська з напрямку Лозового – застосовуючи великокаліберний кулемет», – йдеться в зведенні штабу.

Втрат серед українських військовослужбовців не зафіксували.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» про обстріли 2 серпня не заявляли. В аналогічному угрупованні «ЛНР» стверджують, що ЗСУ нібито обстріляли окуповані бойовиками території.

Перепис в окупації. Для чого бойовики рахують людей?
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Перепис в окупації. Для чого бойовики рахують людей?

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На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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