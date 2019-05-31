Всеукраїнський велодень проведуть у Києві 1 червня

Тисячі велосипедистів зберуться на Софійській площі у Києві 1 червня під час акції Всеукраїнський велодень, інформує сайт Київміськдержадміністрації.

«Учасники велодня планують привернути увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб попередити ДТП із постраждалими велосипедистами. Почнеться акція о 10:00 із традиційного групового фото на Софійській площі», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, велосипедисти вирушать із Софійської площі о 11-й годині, і через Хрещатик, володимирський узвіз і Поштову площу Північним мостом поїдуть на фініш – до парку «Муромець». Там відбуватимуться квести, конкурси і концерт.

У мерії повідомляють, що на час проведення акції автомобільний рух низкою центральних вулиць буде обмежено.

У перший день літа, 1 червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей.