Венедіктова представила свого нового першого заступника

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генпрокурора свого першого заступника – Романа Говду, який раніше виконував обов’язки прокурора Києва, повідомляє пресслужба ОГП.

«Впевнена, що ви підсилите наш професійний колектив. Разом ми працюватимемо ще активніше, ще конструктивніше, ще результативніше», – цитує пресслужба слова Венедіктової.

За даними ОГП, Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року. Він, зокрема, був прокурором, першим заступником начальника управління Генеральної прокуратури України, прокурором Одеської області, заступником генерального прокурора, прокурором Києва, начальником управління Офісу генерального прокурора.

Перше місце роботи – помічник прокурора Королевського району Житомира. Із 2005 року до 2010-го Роман Говда працював прокурором та начальником відділу в прокуратурі Житомирської області.

2010 року, коли генпрокурором був Віктор Пшонка, Говда почав працювати у Генеральній прокуратурі України. До 2014 року в Головному управлінні ГПУ з нагляду за дотриманням законодавства у кримінальному провадженні він встиг стати начальником відділу з нагляду за дотриманням законів органами внутрішніх справ.

Роман Говда займав цю посаду до і під час Революції гідності. Йому вдалося обійти закон про люстрацію – весною 2015 року Говда був призначений прокурором Одеської області.

30 квітня 2020 року його призначили на посаду першого заступника прокурора Києва.