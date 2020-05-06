Знову прокурор Києва: чим Говда займався під час Майдану, як пов'язаний із Луценком, і що не сподобалося Саакашвілі

Новий керівник прокуратури Києва Роман Говда вже був прокурором столиці за призначенням Юрія Луценка. До того він очолював відділ, що переслідував майданівців, потрапляв під гарячу руку Міхеїла Саакашвілі в Одесі та працював заступником генпрокурора Віктора Шокіна. Нинішній генеральний прокурор Ірина Венедіктова видала наказ про призначення, а Радіо Свобода пригадує сторінки біографії Романа Говди.

Романові Говді – 39 років. В органах прокуратури працює з 2003 року, після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка.

Перше місце роботи – помічник прокурора Королевського району Житомира. Із 2005 року до 2010-го Роман Говда працював прокурором та начальником відділу в прокуратурі Житомирської області.

2010 року, коли генпрокурором був Віктор Пшонка, Говда почав працювати у Генеральній прокуратурі України. До 2014 року в Головному управлінні ГПУ з нагляду за дотриманням законодавства у кримінальному провадженні він встиг стати начальником відділу з нагляду за дотриманням законів органами внутрішніх справ.

Роман Говда займав цю посаду до і під час Революції гідності. Йому вдалося обійти закон про люстрацію – весною 2015 року Говда був призначений прокурором Одеської області.

«Саакашвілі не розібрався»

На посаді прокурора Одеської області Роман Говда потрапив у скандал на одному з засідань Облдержадміністрації, яку очолював Міхеїл Саакашвілі. Тоді голова ОДА привселюдно обвинуватив обласну прокуратуру у бандитизмі та рекеті. У відповідь Говда сказав, що Саакашвілі «просто не розібрався».

Але вже восени того ж року Роман Говда повернувся до Києва, на посаду заступника генерального прокурора України. Генпрокурором тоді був Віктор Шокін. Того ж року Говда безуспішно брав участь у боротьбі за посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісія з відбору не підтримала його кандидатуру.

Взимку 2016 року заступник генпрокурора Віталій Касько звинуватив Романа Говду в затягуванні справ щодо колишніх високопосадовців та у провалі роботи з повернення корупційних коштів, привласнених попередньою владою.

Після того, як у 2016-му генеральним прокурором став Юрій Луценко, Роман Говда звільнився за власним бажанням. Але вже за кілька місяців Луценко призначив його прокурором Києва. Коментуючи призначення, Юрій Луценко заявив, що активісти-антикорупціонери згодні з його рішенням.

Роман Говда потрапив у вир політичного протистояння між командою Сакварелідзе-Каська і старою командою ГПУ

«Я гадаю, що Роман Говда потрапив у вир політичного протистояння між командою Сакварелідзе-Каська і старою командою ГПУ. Це молодий, дуже розумний, із хорошим професійним досвідом працівник. Вважаю, що він зможе впоратися із серйозними викликами в столичній прокуратурі. Я говорив з активістами-антикорупціонерами, ніяких конкретних звинувачень до нього в них немає», – сказав Луценко.

Натомість заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе негативно оцінив призначення. Він наголошував на тому, що новий генпрокурор столиці немає відповідних заслуг та досвіду.

Двічі в одну річку

Через три роки, у 2019-му, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав заяву і звільнив Романа Говду з посади прокурора Києва.

У травні 2020 року Романа Говду виконувачем обов’язків прокурора Києва призначила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Тобто нині він є першим заступником прокурора Києва та тимчасово виконувачем обов’язків прокурора столиці.

Під час Революції гідності Говда очолював відділ, що давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії

Через це довелося пригадувати сторінки біографії Романа Говди. Так, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін нагадує, що саме очолюваний Говдою відділ Генпрокуратури переслідував майданівців під час Революції гідності.

«Тобто під час Революції гідності Говда очолював відділ, що давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії оперативниками центрального апарату МВС під керівництвом тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка», – написав Шабунін у фейсбуці.

Крім того, Віталій Шабунін стверджує, що Роман Говда, перебуваючи прокурором Одеси, «закрив кримінальне провадження щодо будівництва на Одещині «найдорожчого» на той час в Україні дитсадка», а керуючи минулого разу прокуратурою Києва, «закрив справу щодо Станіслава Толстошеєва, сина одного з бізнесменів, який збив пенсіонерку на тротуарі» під час ДТП.

«Багате» минуле

Ірина Венедіктова має відповідати за кожне порушення принципів, закладених під час реформування органів прокуратури

«Багатим» минуле Романа Говди називає і експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов. Він також нагадує про неоднозначні кримінальні справи та про діяльність Говди під час Революції гідності.

«Лише єдине хочу зазначити, що Ірина Венедіктова має відповідати за кожне порушення принципів, закладених під час реформування органів прокуратури. Бо є час для розкидання каменів, але згодом їх прийдеться збирати», – пише Лємєнов у фейсбуці.

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення прокурором Києва Сергія Юлдашева, якого у березні цього року поновив на посаді тепер вже колишній очільник ОГПУ Руслан Рябошапка на підставі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Суд визнав незаконним звільнення Юлдашева.

Юлдашев обіймав посаду прокурора Києва з червня 2014 року до березня 2015-го. Його звільнили під час другого етапу люстрації. Виявилося, що Юлдашев працював одним із керівників прокуратури Луганської області за часів Віктора Януковича.