«Прошу не спекулювати»: Венедіктова прокоментувала побиття свого помічника

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала побиття невідомими у Києві свого помічника і попросила не спекулювати на цій темі.

«Зураб Адеїшвілі – сильна людина і гідний чоловік. У нього все буде добре. Прошу не спекулювати на цій темі. Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями», – написала Венедіктова у фейсбуці.

Раніше у поліції повідомили, що вивчають обставини нападу на помічника Ірини Венедіктової. Правоохоронці розповіли, що на 49-річного чоловіка напали четверо невідомих у Києві, побили його та втекли з місця події, постраждалому знадобилася госпіталізація. Розшукові заходи тривають.