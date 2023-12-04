МЗС України закликало сторони утриматись від будь-яких дій у територіальній суперечці між Венесуелою і Гаяною

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, в якій закликає сторони утриматись від будь-яких дій у територіальній суперечці між Венесуелою і Гаяною.

«Вирішення будь-яких спірних питань та розбіжностей повинно відбуватись лише на основі механізмів, передбачених міжнародним правом, відповідно до цілей та принципів, визначених Статутом ООН. Сторони спору мають дотримуватися юридично обов’язкового наказу Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів та не вдаватися до односторонніх дій, що можуть погіршити ситуацію», – йдеться у заяві.

МЗС України звертає увагу на рішення Міжнародного суду ООН від 1 грудня цього року, що зобов’язує Венесуелу утримуватися від будь-яких дій, що змінять ситуацію у регіоні Ессекібо, а також обидві сторони – утриматись від будь-яких дій, які можуть погіршити або розширити спір, або ускладнити його вирішення».

МКС 1 грудня виніс вердикт про те, що Венесуела має утриматися від будь-яких дій, які поставили б під сумнів контроль Гаяни над територією Ессекібо, що є предметом спору між двома країнами. Постанову винесли напередодні референдуму, оголошеного у Венесуелі 3 грудня.

По закінченню цього референдуму виборчі органи Венесуели заявили, що 95 відсотків учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гаяни.

У Гаяні тисячі людей вийшли на вулиці, а влада запевнила, що кордони країни безпечні.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо. Криза навколо Ессекібо загострилася після відкриття нафтогазових родовищ у гаянських територіальних водах біля узбережжя регіону. У вересні цього року Гаяна видала дозволи кільком іноземним нафтовим компаніям на буріння в цих водах. Саме у відповідь на цей крок влада Венесуели оголосила про проведення референдуму.