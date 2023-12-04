У Венесуелі 95% учасників референдуму підтримали територіальні претензії до Гайани – влада

Виборчі органи Венесуели заявили, що 95 відсотків учасників референдуму схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гайани. Президент Ніколас Мадуро назвав це «переконливою перемогою «так» по всій Венесуелі», відзначають міжнародні агенції.

За словами президента Національної виборчої ради Елвіса Аморосо, з 20,7 мільйона виборців Венесуели свої голоси на референдумі віддали близько 10,5 мільйона.

Референдум викликав побоювання в Гайані та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели.

Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гайана.

У Гайані тисячі людей, деякі з них у футболках з написом «Ессекібо належить Гайані», утворили живі ланцюги на знак солідарності зі своїм урядом, а їхній президент запевнив, що кордони країни безпечні.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тисяч квадратних кілометрів становлять більш як дві третини території Гайани, а її населення (125 тисяч людей) становить одну пʼяту від загальної кількості населення Гайани.