У Венесуелі кількість загиблих внаслідок землетрусів зросла до 235

У Венесуелі, за останніми даними, внаслідок двох землетрусів, що сталися 24 червня, загинули щонайменше 235 людей, повідомив міністр охорони здоров’я Карлос Альварадо.

За його словами, ще близько 4300 людей зазнали поранення.

Люди продовжують пошуки тих, хто опинився під завалами, при тому, що все ще відчуваються потужні афтершоки.

За даними Геологічної служби США, землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 сталися 24 червня, що призвело до руйнування будівель у столиці Венесуели Каракасі й закриття головного аеропорту країни.

Ла-Гуайра, прибережний штат, що межує з Каракасом і де розташований головний аеропорт столиці Венесуели, був одним із найбільш постраждалих районів.

«Він став зоною лиха», – сказала виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес, яка керує країною з моменту повалення Сполученими Штатами Ніколаса Мадуро.

Вона додала, що уряд співпрацює з приватними компаніями, щоб завезти важку техніку і пришвидшити рятувальні операції.

Як сказує агентство Reuters, на сайті, створеному для відстеження зниклих безвісти у Венесуелі й поширеному лідерами опозиції, понад 46 тисяч людей вважаються зниклими. Перевірити незалежно ці повідомлення поки що неможливо.

Державний секретар США Марко Рубіо напередодні заявив, що Сполучені Штати надають Венесуелі допомогу. «Державний департамент негайно розгортає пошуково-рятувальні групи, медичні ресурси і гуманітарну допомогу Венесуелі», – написав Рубіо у соцмережі X.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської і Південноамериканської тектонічних плит.