У Венесуелі число загиблих через землетрус сягнуло 164, поранених – близько тисячі

У Венесуелі число загиблих унаслідок землетрусу сягнуло щонайменше 164 людей, кількість поранених наближається до тисячі, повідомляють AP, CNN, Reuters із посиланням на дані виконувачки обов’язків президента латиноамериканської країни Делсі Родрігес.

Нині влада Венесуели перекидає рятувальні команди з інших частин країни до штату Ла-Гуайра, який постраждав найбільше.

«Обвалилися десятки будівель... Зараз ми проводимо інтенсивні рятувальні операції, щоб урятувати життя», – розповіла лідерка Венесуели.

Потужних ударів землетрусу було два. За даними Геологічної служби США, землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 сталися 24 червня, що призвело до руйнування будівель у столиці Каракасі й закриття головного аеропорту країни.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати надають Венесуелі допомогу. «Державний департамент негайно розгортає пошуково-рятувальні групи, медичні ресурси і гуманітарну допомогу Венесуелі», – написав Рубіо у соцмережі X.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської і Південноамериканської тектонічних плит.