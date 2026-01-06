В Японії стався землетрус з магнітудою 6,2

На заході Японії стався землетрус з магнітудою 6,2, після чого відбулася серія сильних афтершоків, повідомило Японське метеорологічне агентство (JMA).



Епіцентр першого землетрусу був у префектурі Сімане. У JMA заявили, що загрози цунамі немає.



Землетрус мав сейсмічну інтенсивність вище 5 балів за японською шкалою, що було достатньо сильно, щоб ускладнити рух. На цьому рівні важкі меблі можуть впасти, а водії можуть мати проблеми з кермуванням.

Компанія Chugoku Electric Power, яка керує атомною електростанцією Сімане, заявила, що робота блоку №2 продовжується у звичайному режимі.

Цей блок станції перезапустився у грудні 2024 року вперше після того, як усі атомні електростанції Японії були зупинені після катастроф на Фукусімі у березні 2011 року.



Землетруси є поширеним явищем у Японії – одному з найбільш сейсмічно активних регіонів світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1».

Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки. Більш ніж 40 тисяч людей станом на 2021 рік все ще не могли повернутися додому.