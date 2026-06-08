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Новини | Міжнародні

Через землетрус на Філіппінах загинули щонайменше 32 людини

Найбільше постраждало місто Хенераль-Сантос, де загинули щонайменше 10 людей
Найбільше постраждало місто Хенераль-Сантос, де загинули щонайменше 10 людей

Не менше 32 людей, за останніми даними, загинули внаслідок землетрусу, епіцентр якого був у морі поблизу узбережжя острова Мінданао на півдні Філіппін – про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на місцеву владу.

Землетрус магнітудою 7,8 стався вранці 8 червня за місцевим часом. Постраждали понад 100 людей, близько 10 тисяч залишилися без житла або були евакуйовані через загрозу цунамі. Сотні будівель були зруйновані.

Найбільше постраждало місто Хенераль-Сантос, де загинули щонайменше 10 людей, понад 20 місцевих жителів вважаються зниклими безвісти.

Невеликі – від 20 сантиметрів до 1,4 метрів – хвилі цунамі були зафіксовані на узбережжі Індонезії, Палау та Філіппінського архіпелагу, вони досягли навіть узбережжя японського острова Окінава. У Філіппінах зафіксували руйнування в прибережній зоні внаслідок цунамі. Про постраждалих в інших країнах не повідомлялося.

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