У МЗС України вибачилися перед Грецією через морський дрон біля Лефкади

У Міністерстві закордонних справ України перепросили в Греції через інцидент із виявленим у травні морським безпілотником неподалік берегів грецького острова Лефкада.

«Українська сторона висловлює свої вибачення за інцидент, наголошуючи, що він став результатом обставин, спричинених російською агресією проти України. Українська сторона переконана, що цей інцидент, як і подібні випадки в інших регіонах, демонструє, що агресія Росії проти України становить загрозу не лише для нашої країни, а й для сусідніх дружніх держав, Європи та світу загалом», – написав у соцмережі X речник МЗС України Георгій Тихий.

У МЗС зазначили, що Україна намагатиметься уникати схожих інцидентів у майбутньому і високо цінує дружні відносини з Грецією.

«Оскільки сучасні виклики міжнародній і регіональній безпеці, зокрема морській безпеці, і діяльність російського «тіньового флоту» викликають спільне занепокоєння як Греції, так і України, Україна наголошує на своїй відданості нормам міжнародного права і принципам цивільної морської безпеки, зазначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому», – зазначив речник.

«Україна, як і Греція, залишається відданою подальшому поглибленню дружніх відносин між нашими двома країнами і розвитку конструктивного діалогу в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес», – додав він.

У травні морський безпілотний апарат виявили неподалік берегів Лефкади у Греції. Експертиза, проведена Генштабом національної оборони Греції, підтвердила, що дрон належить Україні й використовувався для операцій проти суден, пов’язаних із російським «тіньовим флотом». На початку червня Афіни у зв’язку із цим інцидентом офіційно висловили протест Києву.